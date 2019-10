Exclusief voor abonnees Koen Crucke (mét bruidssluier) zegt opnieuw 'ja' tegen Jan 21 oktober 2019

Ze zijn al vijftig jaar samen en vijftien jaar geleden zeiden Koen Crucke (67) en zijn man Jan Gheysens al 'ja' tegen elkaar. Maar voor Koen was het tijd voor een nieuw romantisch gebaar. Onder begeleiding van Antwerps burgemeester Bart De Wever legde hij - in een wit jasje en met een bruidssluier op het hoofd - opnieuw zijn huwelijksgelofte af. Dat gebeurde gisteren na de voorstelling van 'La Cage Aux Folles' in Theater Elckerlyc. "Jan wou het sober vieren, maar ik wou het op een speciale manier, in 't wit en met een voile", zegt Crucke. "Mijn echtgenoot wist van niets. Onze vrienden, familie en de theatercast hebben het allemaal stil kunnen houden, waardoor de verrassing serieus bij hem binnenkwam. Ik zag direct dat hij ontroerd was." (DBJ)

