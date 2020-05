Exclusief voor abonnees Koeman opgenomen met hartproblemen 04 mei 2020

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman (57) is gisteren met hartklachten in het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) opgenomen. De oud-international heeft inmiddels een hartkatheterisatie ondergaan. Volgens zijn management is dat goed verlopen en mag hij vandaag al naar huis gaan.