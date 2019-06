Exclusief voor abonnees Koeltoren van uitbraak legionella is heropgestart 27 juni 2019

Tientallen slachtoffers in het ziekenhuis, en twee doden: de legionella-uitbraak van vorige maand in het Gentse havengebied zorgde voor heel wat onrust. Het labo-onderzoek wees naar één specifieke koeltoren als de hoogstwaarschijnlijke bron van de besmetting: die van papierfabrikant Stora Enso. Voor de herstart van de koeltoren moest Stora Enso een risicoanalyse uitvoeren, en een nieuw beheersplan voorleggen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. De plannen werden gevalideerd, en de koeltoren is deze week heropgestart. Het Agentschap zal de werking opvolgen met verhoogd toezicht. "Krijgen wij de minste indicatie dat het bedrijf zijn beheersplan niet correct uitvoert of er een risico voor de volksgezondheid ontstaat, dan zullen wij de sluiting van de koeltoren vragen", klinkt het. (OSG)

