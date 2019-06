Exclusief voor abonnees Koelere week HET WEER 03 juni 2019

00u00 0

Vandaag wordt het eerst zwaar bewolkt met vooral rond de middag een paar regenbuien. Die regen trekt heel langzaam richting Duitsland, en in de loop van de namiddag wordt het droger en zonniger vanaf de kust. De maxima komen uit tussen 18 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. Er staat een matige zuidwestenwind, en aan zee is die soms vrij krachtig.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Maxima

Duitsland

weer