Exclusief voor abonnees Koelere lucht HET WEER 01 juli 2019

00u00 0

Vandaag staat er een matige wind uit het westen, die vochtige en koele zeelucht aanvoert. Er zijn een aantal wolkenvelden, maar de zon kan geregeld doorbreken en er komen zelfs heldere momenten voor. In het zuidoosten is er meer bewolking. De neerslagkansen zijn evenwel zeer klein. Met de aanvoer van koelere lucht stagneert het kwik op gemiddeld 22 graden. In de Kempen zijn maxima mogelijk van 24 graden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Kempen

weer