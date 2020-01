Koele beurskikkers worden beloond: dalingen op aandelenmarkten snel goedgemaakt Sven Watthy

14 januari 2020

00u00 0 De Krant Beleggers hadden de jongste tijd geen gebrek aan redenen om de beurzen lager te sturen. Maar als het dan ook echt gebeurde, stuiterden de koersen al snel weer naar omhoog. "Velen willen niet riskeren die laatste rush naar omhoog te missen."

Tien dagen geleden knalde het Amerikaanse leger een Iraanse generaal naar de vaantjes op een luchthaven in Irak. Na een rotdag op de beurzen ging de Bel20-index (alweer) boven de 4.000 punten en ging de Amerikaanse Dow Jones voor de eerste keer boven 29.000 punten.

De indices, barometers van hun respectievelijke beurzen, verklappen dat beleggers niet snel geneigd zijn allemaal tegelijk op 'verkopen' te drukken. En wanneer het dan eens voorvalt, is het herstel vaak verbazingwekkend snel.

Rally gemist

Het is één van redenen waarom veel marktenspecialisten bij hun vooruitblik op 2020 voorspellen dat de stijging van de beurzen kan blijven duren. De perceptie leeft dat de beurzen niet bepaald goedkoop ogen, na een stijging die al tien jaar lang eigenlijk amper onderbrekingen kent. Zeker in de jongste paar jaren raakt een dipje snel verteerd.

"De geschiedenis leert ons dat het einde van zo'n lange stierenmarkt (een periode waarin de koersen minstens een vijfde boven hun laatste dieptepunt zweven, red.) heel erg hard kan gaan", vertelde strateeg Steven Vandepitte van ING een maand geleden. "Velen willen niet riskeren die laatste ruk omhoog te missen. Zelfs al tuimelen we daarna de afgrond in door bijvoorbeeld de eerste recessie in een decennium."

Anderen hebben het af en toe over 'geld aan de zijlijn'. Volgens hen staan te veel mensen met stijgende verbazing toe te kijken hoe de beurzen maar blijven klimmen, om een echte crash te laten gebeuren. Zij die de jarenlange rally gemist hebben, grijpen elke daling aan om eindelijk aan boord te springen voor de trein opnieuw vertrekt.

Vraag aan een analist om welke reden beurzen langdurig kunnen zakken en laag blijven, en u hoort waarschijnlijk 'recessie' in het antwoord. Dat is een periode waarin de totale productie van een economie niet langer stijgt, maar zakt. De bedrijven behalen dan ook minder inkomsten, en in de meeste gevallen minder winst.

Volgende crash

Vraag daarna wanneer de volgende recessie ons overvalt, en een verstandige analist zal ontwijkend antwoorden dat zoiets 'geen exacte wetenschap is'. Nochtans hadden de beurzen in de lente en de zomer van vorig jaar meermaals last van het recessiespook.

De Amerikaanse overheid kon toen goedkoper lenen op korte dan op lange termijn. Velen gaven toen aan dat zoiets enkel nog maar was gebeurd in de maanden voor een economische recessie begon. Tijdens de vooruitblikken in de maand december sloot iedereen een recessie in 2020 net niet volledig uit.

En dus zijn het de rustige 'zittenblijvers' die de jongste jaren de beste rendementen haalden op de beurzen. Ze kochten aandelen, en verkochten daarna niet. Ook niet als het even naar beneden ging, en zeker niet wanneer een Iraanse generaal naar de vaantjes werd geknald.