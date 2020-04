Exclusief voor abonnees Koelcontainers op begraafplaats Ukkel 16 april 2020

Op de begraafplaats van Verrewinkel in Ukkel staan sinds een week twee koelcontainers voor de opslag van lijkkisten. Dat gebeurde op vraag van de begrafenisondernemers. "Zij kwamen in moeilijkheden, omdat er niet genoeg plaats was om alle kisten op te slaan", aldus burgemeester Boris Dilliès (MR), die zegt dat de Brusselse gemeente niet zwaarder getroffen is dan andere. "De containers zullen er blijven staan zolang nodig is."

