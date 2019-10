Exclusief voor abonnees Koel en wisselvallig HET WEER 03 oktober 2019

00u00 0

Vandaag worden er vooral in de ochtend en voormiddag enkele regenbuien van over de Noordzee naar onze streken gestuurd. Het zijn eerder lichte buien, en tussendoor is het droog met opklaringen. In het westen blijft het meestal droog. Na de middag beperken de buien zich tot het uiterste oosten van het land en is het op de meeste plaatsen droog. Het is fris bij maxima rond 14 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond is het enige tijd droog en er zijn enkele opklaringen. Vanuit het westen neemt de bewolking echter gestaag toe. Vannacht volgt er regen vanaf de kust, die na middernacht ook het centrum bereikt. Tegen de ochtend regent het in het hele land. Het kwik daalt tot een graad of 8.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Noordzee

Ardennen

weer

weersvoorspelling