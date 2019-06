Exclusief voor abonnees Koekelkoren & Van Walle voor poulewinst op WK 28 juni 2019

00u00 0

WK BEACHVOLLEY

De Olympische Spelen in Tokio 2020 lijken nog ver weg, maar dat is niet het geval voor de beachvolleyballers Dries Koekelkoren en Tom Van Walle. De Belgische toppers moeten nog punten verzamelen om zich te kwalificeren voor de Spelen. Veel kansen zijn er niet om bij de zestien beste teams van de wereld te geraken. Tot nu loopt het prima voor de 'Belgian Beach Boys': 9de in het FIVB-circuit in Ostrava, eindoverwinningen in Vlissingen (Eredivisietoernooi in Nederland) en Batumi (Continental Cup in Georgië, samen met Deroey-Colson).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis