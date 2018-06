Koekelkoren & Van Walle loten Nederlandse wereldkampioenen 2013 EK-BEACHVOLLEY 02 juni 2018

Het Belgische kampioenenduo Dries Koekelkoren en Tom Van Walle (17de op de wereldranking) kennen hun loting voor het EK beachvolley in Nederland van 15 tot 22 juli. In groep B (Den Haag) treffen ze onder meer de Nederlanders Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, de bronzen medaillewinnaars op de Olympische Spelen in Rio en de wereldkampioenen van 2013, ook EK-brons in 2017 en vandaag 4de op de wereldranking.

