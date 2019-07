Exclusief voor abonnees Koekelkoren-Van Walle hebben mirakel nodig om zich te kwalificeren 01 juli 2019

WK Beachvolley in Hamburg

Na de tweede wedstrijd van het WK beachvolleybal beten Dries Koekelkoren en Tom Van Walle alweer in het zand. De Italianen, die het duo uit Qatar hadden vervangen, bleken niet het zwakke broertje uit de reeks te zijn. Koekelkoren en Van Walle kenden een goede start, maar later bleek de constante factor te ontbreken. Na 18-18 in de tweede set maakten Rossi en Carambula het met stevig blokwerk koelbloedig af. Van Walle: "De wedstrijd van maandag (vandaag, red.) tegen Cherif-Ahmed (Qatar) is zelfs geen reddingsboei. We moeten al heel fors winnen van hen. En de Tsjechen moeten stevig verliezen van Italië. Dan pas hebben we een kans op een derde plaats."(WVM)

