Koekelkoren en Van Walle top in Kortrijk BK BEACHVOLLEY 04 juni 2018

00u00 0

De vierde manche van het BK beachvolley in Kortrijk werd met overwicht gewonnen door de nationale toppers Dries Koekelkoren en Tom Van Walle. Bij de vrouwen won het Kempense team Lisa Van den Vonder en Sarah Cools. Even was er consternatie tijdens de poulewedstrijd tussen Douwen-Urnaut en Colson-Deroey, toen de middenblokker van Aalst door een voetblessure - net op matchbal - forfait moest geven. Tijdens de halve finale tegen de broers Vandecaveye volgde een herstel voor het Aalsterse duo.

