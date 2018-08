Koekelkoren en Van Walle sneuvelen in Wenen 04 augustus 2018

Onze nationale kampioenen Dries Koekelkoren en Tom Van Walle zijn er niet in geslaagd de poulefase te overleven op het hoogstaande vijfsterrentoernooi in Wenen. Nadat ze in drie sets verloren van de Letten Samoilovs-Smedins, gingen ze ook gisteren met 2-1 onderuit tegen de Duitsers Thole-Wickler. Ze eindigen op de 25ste plaats in Wenen. De Belgen vertrekken maandag naar Moskou voor het viersterrentoernooi daar. (HFO)