Koe doodt Nederlands jongetje van 7 21 augustus 2018

In Nederland is een 7-jarig jongetje overleden na een vermoedelijke aanval door een koe. Dat gebeurde op een kampeerboerderij toen het kind de beesten de wei uit hielp om hen te melken. Hulpverleners ontfermden zich nog over de zwaargewonde jongen, maar die overleed ter plaatse. Volgens veeartsen valt het maar zelden voor dat koeien mensen aanvallen. "Stieren doen dat wel. Jaarlijks komt toch wel iemand daardoor om het leven. Maar een koe, dat is uitzonderlijk. Die vallen zelden aan uit agressie, en al zeker geen kind van zeven." Wellicht gaat het dus om een ongeluk. "De koe is misschien geschrokken. Als zo'n dier boven op je gaat staan, kan dat zware gevolgen hebben." De politie is een onderzoek gestart.