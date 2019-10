Exclusief voor abonnees Kobo Libra H2O eReader 05 oktober 2019

Op gebied van eReaders blijft Amazons Kindle wereldwijd de top aanvoeren, maar met de Libra H2O levert de Canadese fabrikant Kobo een leesplankje dat luxueuze features aanbiedt in een toestel met een relatief sterke prijs. Voor 180 euro, de prijs waarvoor de Kobo Libra H2O in de winkel ligt, heb je meestal geen eReader die waterdicht is (vandaar de 'H2O'), een mooi scherm heeft, ondersteuning voor de meest gangbare bestandstypes biedt, en genoeg opslaggeheugen voor 6.000 boeken torst. De Libra H2O is bovendien handig in het gebruik - de rechterrand is wat breder, zodat die als handvatje kan dienen - en met zijn 192 gram vederlicht. De bedieningsinterface is wel een beetje te karig: veel te veel features (zoals toegang tot de winkel) worden weggemoffeld in één valmenu, waardoor ze soms te ver weg liggen. (RMe)

