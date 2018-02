Kobe uit 'Thuis' gaat aan de slag bij Van As 07 februari 2018

De nv Van As begint aan een nieuw werkjaar. In de eerste aflevering meldt Dimitri (foto) - gespeeld door Sid Van Oerle, bekend als Kobe uit 'Thuis' - zich als arbeider aan. Hij is de zoon van Victor Brepols (Dirk van Dyck) en net afgestudeerd. Zijn vader hoopt dat een job bij de afbraakfirma van hem een echte man zal maken, maar Dimitri's principes botsen al snel met het gefoefel en de bedrijfscultuur bij Van As. En er zijn dit seizoen nog meer nieuwkomers. Ook Zjang komt in dienst, gespeeld door Sam Louwyck. En kleinzoon Kevin Van As (Jonas Van Geel) keert terug uit Australië. Maar hij is niet echt veranderd en start al snel zijn eigen louche zaakjes. De rol van Maaike Cafmeyer wordt uitgebreid. Zij dook vorig seizoen op als Belinda, de ex van Zjempie (Peter Van den Eede), en ze is er om te blijven. Want de vrouwen van het familiebedrijf laten zich niet langer in een hoekje duwen. (ARo)

