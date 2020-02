Exclusief voor abonnees Kobe onderzoekt waar het het best is om te leven 26 februari 2020

De voorbije weken reisde Kobe Ilsen opnieuw de wereld rond om te zien hoe goed of slecht ons land scoort op onder andere het gebied van wonen, veiligheid, gezondheid en relaties. In de laatste aflevering van 'Op één' gaat de presentator na waar het nu het beste is om te leven. In welk land zijn de mensen het meest tevreden over hun leven en waar is de levenstevredenheid het minst? Volgens de 'Better Life Index' scoren de Noren het best. In dat land leert Kobe onder andere Adele kennen, die aan dezelfde spierziekte lijdt als baby Pia. Helemaal onderaan de lijst staat een land dat nochtans velen onder ons doet wegdromen: Zuid-Afrika.

