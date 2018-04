Kobe Ilsen trapt z'n wereldreis af 25 april 2018

Wat kunnen we leren van andere landen? Dat onderzoekt Kobe Ilsen in zijn nieuwe reportagereeks 'Op één' - op Eén. Want wij, Belgen, klagen vaak over ons land. Omdat afstand nemen nodig is om alles in het juiste perspectief te zien, gaat Kobe in het buitenland kijken hoe België eraan toe is. Op basis van verschillende lijsten reist hij de wereld rond en bezoekt hij de slechtste en de beste leerlingen van de klas rond thema's als wonen en veiligheid. Beginnen doet hij vanavond met obesitas. Daarvoor trekt Ilsen naar Amerikaans-Samoa, een eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Daar kampt liefst 60% van de bevolking met overgewicht. Nadien gaat de VRT-reporter ook op zoek naar het geheim van Japan, waar amper 3% van de mensen te dik is.

