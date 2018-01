Kobe Ilsen kookt voor de speciaalste vrouw uit zijn leven 22 januari 2018

00u00 0

In de laatste aflevering van 'La Mamma' duikt Sergio Herman de keuken in met Kobe Ilsen. Hij wil voor de speciaalste en sterkste vrouw uit zijn leven - zijn mama Dianne (foto) - een heerlijk gerecht maken. Om haar te bedanken - en meer dan dat. "Ik ben opgevoed door mijn moeder, want mijn natuurlijke vader is vertrokken na mijn geboorte.

HLN