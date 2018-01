Kobe Ilsen kookt voor de speciaalste vrouw uit zijn leven: "Mama heeft ons erdoor gesleurd" Redactie

22 januari 2018

00u00 0 De Krant In de laatste aflevering van 'La Mamma' duikt Sergio Herman de keuken in met Kobe Ilsen. Hij wil voor de speciaalste en sterkste vrouw uit zijn leven, zijn mama Dianne, een heerlijk gerecht maken. Om haar te bedanken - en meer dan dat. "Ik ben opgevoed door mijn moeder, want mijn natuurlijke vader is vertrokken na mijn geboorte.

Ze heeft veel miserie gehad, maar bleef altijd positiviteit uitstralen. Ze sleurde ons erdoor en maakte er ondertussen ook nog een toffe tijd van", zegt Kobe. "Dit etentje is dus véél meer dan een zoon die 'merci' zegt tegen zijn moeder." Op het menu staat krabcocktail zonder cocktail, kip met curry en ananas zonder ananas, en een mikadopannenkoek zonder pannenkoek - met typische Sergio-twist. We zijn trouwens allemaal benieuwd hoe Kobe het er in de keuken van afbrengt. Want zijn programma 'Over Eten' en zijn kookboek 'Koken met Kobe' - dat hij jaren geleden maakte in opdracht van 'Volt' - zijn alleszins veelbelovend.