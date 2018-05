Kobe Ilsen houdt Night of the Proms voor bekeken 30 mei 2018

Kobe Ilsen (36) stopt als presentator van Night of the Proms. Het Eén-gezicht was gastheer van de drie laatste edities. "Het was van bij de start al de bedoeling om het maar een beperkt aantal jaar te presenteren", zegt Ilsen. "Ik wilde geen tweede Carl Huybrechts worden en het net zo lang volhouden als hij. Na drie jaar leek de tijd rijp om te verjongen en de fakkel door te geven. Ik heb het drie jaar lang heel graag gedaan, maar nu is het aan iemand anders. En het geeft mij de tijd om me wat meer bezig te houden met mijn tv-werk. Ik weet wie de nieuwe presentator wordt en het is een verrassende naam. Maar ik verklap helemaal niks. (lacht)" (BCOR)