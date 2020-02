Exclusief voor abonnees Kobe Ilsen en Viktor Verhulst: "Zonder Moose Bar geen dj-carrière" 06 februari 2020

00u00 0

Moose Bar gaf Kobe Ilsen (38) en Viktor Verhulst (25) een podium als dj-duo. Dat gebeurde voor het eerst op Tomorrowland in de zomer van 2018. "Yves Smolders is een goede vriend en wist dat Viktor en ik weleens draaiden op feestjes, gewoon voor ons amusement. 'Volgende week in de Moose Bar op Tomorrowland, wat denk je?', vroeg Yves tijdens een barbecue bij hem thuis. 'Euh, uiteraard!' En dat bleek een schot in de roos", vertelt Kobe Ilsen. "Ondertussen draaien Vik en ik wekelijks, tot zelfs in het buitenland. Ons doel is om die goede oude chirofuiven, waar we vroeger een heel jaar naar uitkeken, te doen herleven. Onze agenda zit stampvol met evenementen, sets in discotheken, festivals deze zomer, trouwfeesten enzovoort." Afgelopen weekend doken Kobe en Viktor als verrassing op in de Moose Bar in Herentals. "Om een paar nieuwe dingen te testen voor in het Sportpaleis. Volgende week moeten we nog een dj-set gaan spelen in Val Thorens. Deze dj-carrière is voor Viktor en ik zo goed als een fulltime job geworden, bovenop ons televisiewerk. (lacht) (JOBG)

