Knuffels en high fives zetten Duivels op scherp 09 juni 2018

Maandag wordt er nog geoefend tegen Costa Rica, woensdag stappen ze op het vliegtuig richting Rusland. Maar gisteren maakten de Rode Duivels nog tijd voor een bezoek aan tien scholen, waaronder vijf Vlaamse. De leerlingen van het Sint-Augustinus in Brakel (De Bruyne en Dendoncker), de vrije basisschool van Bellegem (Alderweireld en Vermaelen), GO-basisschool Klim Op in Zandbergen (Lukaku en Courtois), Pius X in Antwerpen (Dembélé en Vertonghen) en het Heilig Hartinstituut in Heverlee (Mertens, Mignolet en Casteels) beleefden de mooiste schooldag uit hun leven - tenminste, degenen die van voetbal houden. (LPS/DILA)

