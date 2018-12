Knuffelregen voor minderbedeelde kinderen 03 december 2018

Voor de aftrap van de match tegen Cercle Brugge pakten de Storm Ultra's - dat is de harde kern van Charleroi-fans - uit met de derde editie van de 'Nounours Party'. Een actie waarbij, in het vooruitzicht van Sinterklaas, knuffelbeertjes worden verzameld voor minderbedeelde kinderen. En opnieuw werd het initiatief een groot succes. Toen de spelers het veld betraden, werden honderden knuffels vanuit tribune 4 in de vooraf uitgespreide plastic dekzeilen gegooid. (AR)

