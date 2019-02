Knuffelproducent maakt nieuwe Oscars voor Ella-June 28 februari 2019

Al haar hele leven lang heeft Ella-June (6) uit Moerzeke een konijnenknuffel die luistert naar de naam Oscar. Maar Oscar is helemaal versleten, en dus zocht de familie van het autistische meisje een nieuwe knuffel. De producent, Jolipa uit Doornik, maakte het konijn niet meer, maar na een oproep in onze krant heeft het bedrijf besloten om het opnieuw te produceren - speciaal voor Ella-June. Gisteren kreeg het meisje niet één, maar liefst vijf Oscars, in verschillende maten. "Wij hebben de productie terug opgestart voor Ella-June en zijn bijzonder blij dat we de knuffel opnieuw aan haar hebben kunnen overhandigen. Ze was zeer blij en dat doet ons veel plezier", aldus Els Glabeke van het bedrijf. De familie is enorm dankbaar. "Het doet ons zoveel deugd om te zien hoe gelukkig ze is", zegt oma Veerle D'hooghe. In de toekomst is het bedrijf bereid om de knuffel opnieuw te maken voor Ella-June - maar alleen voor haar, want de knuffels zijn verder niet meer te verkrijgen.

