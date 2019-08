Exclusief voor abonnees Knuffelberen voor Bjorg 08 augustus 2019

Overal in Knesselare duiken knuffelbeertjes op, als eerbetoon aan de overleden renner Bjorg Lambrecht. Diens ploeg gaf intussen meer uitleg over de doodsoorzaak: "Bjorg heeft de grootst mogelijke pech gehad door de manier waarop hij ten val gekomen is."

