Knuffelbeer betrapt stelende poetsvrouw 11 mei 2018

00u00 0

Een 45-jarige poetsvrouw uit Mechelen is veroordeeld tot drie maanden cel voor diefstal bij een opdrachtgever in Keerbergen. Gordana M. werd betrapt door een camera in een knuffelbeer. De bewoners hadden al argwaan dat de poetsvrouw lange vingers had. Zo verdween er al eens 10.000 euro. Het koppel schakelde eerst de webcam in, maar die werd tijdens het poetsen telkens afgedekt. Er werd een nieuwe camera geplaatst, verstopt in een knuffelbeer. De vrouw des huizes liet 100 euro achter en verliet voor een uurtje de woning. Bij thuiskomst bleek het geld verdwenen. Op camerabeelden was te zien hoe de kuisvrouw het geld onder haar kledij wegmoffelde. De vrouw ontkende de feiten in de rechtbank, maar dat maakte weinig indruk. De diefstal van de 10.000 euro kon niet worden bewezen. (KAR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN