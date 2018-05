Knuffel voor opa Jean-Marie op verjaardagsfuif in Carré 14 mei 2018

Tussen het dansen door had Shania Gooris ook tijd voor een knuffel voor opa Jean-Marie tijdens haar verjaardagsfeestje in discotheek Carré. Nu ja, feestje: de dochter van Sam Gooris en Kelly Pfaff werd opgehaald met een limo en kreeg van de discotheek - die de fuif organiseerde voor haar 18de verjaardag - een eigen vipruimte ter beschikking, waar ze haar familie en een pak vrienden mocht uitnodigen. En daar vloeide de champagne rijkelijk - of wat had u gedacht?

