Knuffel van mama Black Magic en dan veilig de cel in 16 maart 2018

00u00 0

Aan de poorten van de Leuvense Hulpgevangenis heeft Dennis 'Black Magic' Burkas gisterennamiddag afscheid genomen van zijn ouders. Hij heeft nog een openstaande straf van 18 maanden. Die had de zelfverklaarde pornokoning moeten uitzitten in Hasselt, maar dat zag hij niet zitten. Een cipierskoppel uit die instelling had een klacht ingediend tegen Black Magic, omdat hij opdracht gegeven zou hebben tot een inbraak bij hen thuis. Hoewel hij daarvoor vrijgesproken werd, vreest hij dat hij in Hasselt niet veilig is. "Ik wil mijn straf niet ontlopen en daarom heeft de procureur des Konings in Hasselt toegestaan dat ik me elders aanbied", zei Burkas voor hij in Leuven binnenging. "Ik vraag nu een transfer naar de gevangenis van Beveren aan. Afwachten of dat lukt. Ik ben vooral opgelucht dat er aan mijn veiligheid wordt gedacht." (KAV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN