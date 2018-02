Knuffel en ontslag na leugen over Poetin 14 februari 2018

Het leugentje over Poetin kost Halbe Zijlstra dan toch zijn kop. Maandag moest de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken toegeven dat hij gelogen had over zijn aanwezigheid op een informele vergadering met de Russische president Poetin. Zijlstra bekende dat hij wat daar was gezegd eigenlijk had vernomen van Shell-topman Jeroen Van der Veer. Daarover had hij normaal gisteren verantwoording moeten afleggen voor de Tweede Kamer, maar Zijlstra besefte dat hij zijn geloofwaardigheid kwijt was en kondigde nog daarvoor zijn ontslag als minister aan. Een knuffel van premier Rutte kreeg hij wel nog.

