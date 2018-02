Knotsgek slot in Liverpool-Spurs 05 februari 2018

Een adembenemend slot. Loop even mee door het laatste kwartier van Liverpool-Tottenham. 80' Een fantastische gelijkmaker van Victor Wanyama, net ingevallen voor Moussa Dembélé (1-1). 87' Harry Kane trapt een penalty die hij zelf uitlokte recht op Loris Karius - bijzonder slecht getrapt. 90'+1 Mo Salah lijkt na een fantastische solo aan de zestien de winnende treffer te maken (2-1). Op zijn Messi's. 90'+5 Na een controversiële penalty, op aangeven van een moedige grensrechter, knalt Kane zijn 100ste in de Premier League onhoudbaar voorbij Karius. Hij grijpt de tweede kans. Liverpool domineerde de eerste helft, met Mo Salah die de kaap van de 20 goals rondde. Erna waren de Spurs, met een sterke Jan Vertonghen, de baas. In de strijd om de Champions Leaguetickets schieten beide ploegen weinig op.

