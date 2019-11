Exclusief voor abonnees Knopen doorhakken 19 november 2019

175 dagen na de verkiezingen is men zich nog altijd aan het informeren. Dit wil zeggen dat er van een regeringsformatie in de verste verte nog geen sprake is. Wat ligt er ook in het vuur? In de ogen van de politici klaarblijkelijk niets. Wat trekken zij zich aan van het begrotingstekort, van de hete hangijzers van de migratie of van de ontevredenheid in alle lagen van de bevolking? Toch niet belangrijk zeker, want ze worden intussen immers rijkelijk betaald. Vervolgens is het de normaalste zaak van de wereld dat Paul Magnette gewoon veertien dagen verder informeert maar wel duidelijk stelt dat het daarbij blijft en een ander de hete kolen uit het vuur zal moeten halen. Intussen zijn wij voor Europa wel de slechtste leerling van de klas.

Arie Mertens, Keerbergen

