Knokpartij na winst Rode Duivels: werkstraffen 05 juli 2019

Een broer, zijn zus en haar vriend zijn alle drie gestraft omdat ze na de WK-match van de Rode Duivels tegen Brazilië, op 6 juli vorig jaar, een knokpartij veroorzaakten in Koksijde, waar de wedstrijd werd uitgezonden op een groot scherm. "Het is jammer dat ze het verpest hebben", zei de advocaat van S.V., die enkele klappen kreeg van het drietal. "Ik was daar ook en de sfeer was écht zalig." Waarop de advocaat van het drietal inpikte: "Was u daar, confrater? Ik ook!" Eén beklaagde is veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel, de twee anderen kregen werkstraffen. (JHM)