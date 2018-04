Knokke zet wildplassers in hun blootje 05 april 2018

In Knokke-Heist hebben ze een originele campagne uitgerold om tijdens de traditioneel drukke vakanties toeristen en plaatselijke inwoners te wijzen op de gevolgen van onder andere wildplassen en sluikstorten. Met vijf humoristische filmpjes wil het gemeentebestuur de jeugd aanspreken én sensibiliseren om zich aan de regels te houden. "Het is de efficiëntste manier om de jeugd te sensibiliseren. Ze kijken liever op sociale media dan naar een ouderwetse affiche", zegt burgemeester Leopold Lippens. Gisteren werden de eerste twee filmpjes gelanceerd. De komende weken volgt de rest. Daarin komen in totaal vijf thema's aan bod. Naast wildplassers en sluikstorters, komen er ook filmpjes over nachtlawaai, alcoholgebruik en het toebrengen van schade aan goederen of gebouwen. Behalve op sociale media zullen de filmpjes ook te zien zijn in lokale bioscopen en horecazaken. In de campagne wordt ook duidelijk gemaakt dat de gemeente effectief GAS-boetes zal uitdelen aan overtreders. (MMB)

