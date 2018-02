Knokke pareert Nederlandse kritiek "Wij zijn Monaco aan de Noordzee" 13 februari 2018

De Nederlandse vereniging Natuurmonumenten heeft zich bijzonder laatdunkend uitgelaten over de Vlaamse kust. "Die is om te janken. Niet moeilijk dat alle Belgen naar ons komen." Onze noorderburen haalden er zelfs de Britse pers mee. In Knokke-Heist kunnen ze daar hoegenaamd niet mee lachen. "Ik heb nog niet veel landgenoten richting Nederland zien trekken voor hun kust. Ze blinken daar dan ook niet uit in etiquette of culinaire hoogstandjes", zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele. "Knokke daarentegen is het Monaco aan de Noordzee." (MMB)