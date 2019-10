Exclusief voor abonnees Knokke krijgt indrukwekkende nieuwe 'inkom' met 43 flats 25 oktober 2019

Wie tussen de Paul Parmentierlaan en de Koningslaan Knokke binnenrijdt, zal een gloednieuwe 'inkom' zien. Projectontwikkelaar DHR Projects plant op het Pastoor Opdedrinckplein 43 appartementen, een gelijkvloerse handelsruimte en ondergrondse parking. Met dit project wil Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) Knokke-Heist de inkom van kustplaats een 'tijdloze architectuur' geven. Residentie Crown zal ideaal gelegen zijn, met een open zicht én vlak bij alle faciliteiten. De minimumprijs voor een appartement bedraagt 360.000 euro, de maximumprijs is nog niet bekend. De voorbereidende werken beginnen op maandag 4 november met het rooien van de bomen. De eigenlijke bouwwerken zullen pas in januari 2020 aanvangen. De handelsruimte wordt eigendom van AGSO, dat deze zal uitbaten voor zijn Buurtgerichte Investeringsacties (BUGIA). Wie in een van de appartementen interesse heeft, kan terecht op www.immax.be/immo/ nieuwbouw/129/. (MMB)

