Knokke krijgt cameraschild over hele Zeedijk 02 augustus 2018

Wie over de Zeedijk in Knokke wandelt, wordt voortaan constant in de gaten gehouden. De gemeente installeerde zeven extra camera's waardoor de dijk over de volledige 10 kilometer wordt 'gecoverd' door een cameraschild. De beelden gaan rechtstreeks naar het politiecommissariaat en kunnen dienen om criminelen te vatten, maar ook om verloren gelopen kinderen op te sporen. De nieuwe camera's kunnen erg sterk inzoomen, waardoor gezichten makkelijk herkenbaar zijn. In de andere kustgemeenten hangen er géén camera's op de Zeedijk, maar Blankenberge, Zeebrugge en Middelkerke zijn het idee wel genegen. (MMB/JHM/LVB)