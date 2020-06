Exclusief voor abonnees Knokke is Noord-Franse toeristen "liever kwijt dan rijk" 27 juni 2020

Knokke-Heist gaat strenger optreden tegen strandgangers en dagtoeristen die de coronamaatregelen aan hun laars lappen. Burgemeester Leopold Lippens heeft de politie opdracht gegeven om een systeem van 'zero tolerance' te hanteren, nadat er de voorbije dagen veel overlast was door toeristen uit Frankrijk. "We hebben een valse start achter de rug en maken ons zorgen om de rest van de zomer", bevestigt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele. Samenscholingen, groepen die steeds groter werden, sluikstorten... Het gebeurde deze week allemaal. Vooral Noord-Fransen blijken problemen te veroorzaken. "We zijn ze liever kwijt dan rijk als ze zich zo gedragen." De politie zag de voorbije dagen tal van auto's met Franse nummerplaat Knokke-Heist binnenrijden. En dat er grote, buitenlandse bussen met dagjestoeristen naar de badstad afzakken, zien ze bij het gemeentebestuur ook niet graag gebeuren. "We zien dat grote groepen langskomen en hun voeten vegen aan de maatregelen", aldus Wittesaele. "We zijn een badplaats en dus gastvrij. Maar wie komt, moet zich wel aan de maatregelen houden."

