Exclusief voor abonnees Knokke is duidelijk: 'Hier stopt het strand, doe uw kleren aan' 01 juli 2019

Flaneren door Knokke na een dagje strand? Dames trekken dan maar beter hakken aan en heren minstens een T-shirt, als ze de nieuwe wegmarkeringen in de Knokse straten willen volgen. Daar staat duidelijk de dresscode aangegeven: slippers en bikini of zwembroek op het strand, een iets gekledere outfit elders. "Het is met een knipoog bedoeld, maar we zijn wel overtuigd dat het voor iedereen aangenamer is als de strandkledij op het strand blijft", zegt schepen Anthony Wittesaele. Zo ver als in enkele Zuid-Franse badsteden - waar badkledij dragen op straat beboet wordt - willen ze in Knokke niet gaan. In bloot bovenlijf over de Lippenslaan slenteren mag dus. "Al gaan we toch liever uit van het principe: 'Less is nót more'", aldus Wittesaele. (MMB)

