Knokke is dronken bezoekers van strandbars beu 12 mei 2018

00u00 0

Knokke heeft genoeg van de 'promilletoeristen': de mannen en vrouwen die zich in de hippe strandbars van de badstad laveloos drinken en daarna de boel op stelten zetten. Vechtpartijen tussen dronken strandgangers, fuifbeesten op het dak van de bars en ei zo na een verdrinking in zee: de afgelopen weken waren er quasi dagelijks incidenten in en rond de bars. Al twee ervan moesten hun deuren verplicht een weekend sluiten. Komt er geen verbetering, dan volgen er meer maatregelen. De 24 uitbaters werden gisteren alvast tot de orde geroepen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over lifestyle en vrije tijd