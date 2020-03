Exclusief voor abonnees Knokke-Heist bedankt tweedeverblijvers voor hun geduld met waardebon van €200 27 maart 2020

00u00 0

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft beslist om de lokale economie een extra duw in de rug te geven en tegelijk de tweedeverblijvers te bedanken voor hun geduld. Per tweedeverblijfsadres wordt een waardebon gegeven van 200 euro aan de eigenaars die belasting moesten betalen op 1 januari 2020. In totaal zal de kustgemeente ruim 4 miljoen euro vrijmaken voor de waardebonnen. Die kunnen ze besteden bij de lokale handelaars en horeca. "Het project is slechts één van de acties uit een groter herstelplan dat we momenteel voorbereiden", klinkt het. De gemeente benadrukt nogmaals dat de kustgemeente voorlopig niet toegankelijk is voor tweedeverblijvers én voor toeristen.

