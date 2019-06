Exclusief voor abonnees Knokke gaat zichzelf vooral promoten bij gulste toeristen 20 juni 2019

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist gaat een unieke samenwerking aan met telecomprovider Proximus om de bezoekersaantallen én hun bestedingsgedrag in kaart te brengen. Een eerste experiment tijdens het Lichtfestival leverde alvast gedetailleerde resultaten op. Terwijl een Belg gemiddeld 161 euro uitgeeft, zijn buitenlanders vrijgeviger met 220 euro. Het gulst zijn de Luxemburgers (739 euro), gevolgd door de Zwitsers (439 euro) en de Duitsers (270 euro). Deze onderzoeksresultaten zijn voor het gemeentebestuur bijzonder waardevol om het beleid in de loop van deze legislatuur verder uit te stippelen. Sterker nog: nu al denkt de gemeente na om extra reclame te maken in Luxemburg. "Het doel is om onze evenementen en toeristisch beleid maximaal te benutten", zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele.

