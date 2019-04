Exclusief voor abonnees Knockouts in 'The Voice': "Kiezen is verliezen" 05 april 2019

In 'The Voice van Vlaanderen' gaan de Knockouts genadeloos verder. Vooral voor kandidates Dina en Elise wordt het spannend. Kunnen zij in de steal-stoelen blijven zitten of moeten ze hun plaatsje aan iemand anders afstaan? Het team van Alex Callier mag de spits afbijten. Hij moet al meteen kiezen tussen Manuel, Zyneb en Margarita. Wat later zijn ook Tasha, wier vriend al zeker is van een plaats in de Battles, en haar kompanen Rachel en Charlotte aan de beurt. Natalia beslist over het lot van Luna - de dochter van Manuel uit Team Alex -, Daria - die eerder al in team Natalia zat in 'The Voice Kids' - en Moira. Later in de aflevering nemen ook haar poulains Peter, Stefaan en Benjamin het tegen elkaar op.

