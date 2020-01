Exclusief voor abonnees Knipoogje toont wonderen der natuur 29 januari 2020

00u00 0

Fotoclub Knipoogje pakt op zondag 2 februari uit met de voorstelling 'Natuur van bie oes' door Erwin Derous. Om 10 uur presenteren ze, samen met Natuurpunt, in 'Het Verzonken Kasteel' van ARhus op De Munt een mix van fotografie, dictie, poëzie en informatie over de natuur door de seizoenen heen. "De voorstelling is een heuse parel die bijzonder verrassend onze provincie en haar natuurgebieden in beeld brengt", oordeelt voorzitter Ludo Kindt. De toegang bedraagt vijf euro. (CDR)