Ik las de getuigenis van de vrouw die allesbehalve geholpen werd door het plaatsen van de knieprothesen. Ook ik heb een negatieve ervaring. Ik ben 56 jaar en kreeg problemen aan mijn knie na een werkongeval, in april 2017, waarbij ik een scheur aan de meniscus opliep. Die werd met een kijkoperatie verholpen. Na bijna een jaar van kine en inspuitingen allerhande, volgde ik de raad van de orthopedist en liet 8 maanden geleden een knieprothese plaatsen, in de veronderstelling dat de ellende zou stoppen. Ik kan na meer dan 100 kinebeurten nog niet fietsen of trappen lopen. Een eindje stappen lukt al zeker niet. Tot overmaat van ramp heeft de controlearts beslist dit vanaf de operatie van de prothese niet meer als werkongeval te beschouwen. Sinds september ben ik opnieuw halftijds aan het werk, maar ik kan niet meer met de trein naar Brussel. Ik ga nu met de wagen. De orthopedist weet niet wat het probleem is. Ik ben nu naar een andere kinesist overgestapt, want ik heb wel constant pijn. Elke stap is er een te veel. Wie kan mij helpen? Goede raad is welkom. Wie weet komt het toch nog goed.

Marleen De Brabanter, Ninove

