Knieprothese 00u00 0

De N-VA wil strengere criteria om de kosten van de gezondheidszorg te drukken. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld: "geen nieuwe knie voor wie dement is". Is dit de solidariteit tussen generaties? Is dat de weg die sommigen willen opgaan in de gezondheidszorg? Solidariteit is de waarde die als uitgangspunt geldt in de gezondheidszorg. Solidariteit tussen de generaties willen we behouden, alsook de solidariteit tussen gezonde mensen en mensen met gezondheidsproblemen van jong tot oud. Stop het doemdenken dat de gezondheidszorg onbetaalbaar is.

Geert Messiaen, Roeselare

HLN