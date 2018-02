Knieproblemen voor Seppe Smits 20 februari 2018

Geen goed nieuws over Seppe Smits (26): de snowboarder heeft niet voluit kunnen trainen omdat hij nog last heeft van zijn rechterknie na de slopestylecompetitie. Hij onderging in het olympisch dorp elke dag behandelingen bij de kinesist, maar nog is hij niet van het probleem verlost. Met pijnstillers hoopt Smits de ergste pijn te kunnen verbijten wanneer hij aan de kwalificaties in de Big Air begint. "Dat zal nodig zijn, want nu doet het al pijn als ik de trap opga. Dat kruipt in je hoofd. Ik zal al tevreden zijn als ik de finale haal. In de kwalificaties zal ik alles op alles moeten zetten in de hoop dat mijn knie het houdt." (VH)