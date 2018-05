Knieoperatie voor De Sutter 18 mei 2018

00u00 0

Lokeren-spits Tom De Sutter (32) moet vandaag onder het mes bij dokter De Clercq. De Sutter klaagde na een contact op training over kniepijn, en foto's wezen uit dat een kijkoperatie - waarbij de knie 'opgekuist' wordt - onvermijdelijk is. De aanvaller zal zo'n vier tot zes weken out zijn, hij moet normaal fit raken tegen begin volgend seizoen. Of hij dat seizoen zal aanvangen in Lokeren-shirt valt te betwijfelen. De club maakte al meermaals duidelijk dat De Sutter andere oorden mag opzoeken. (MVS)