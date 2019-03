Knie Mbokani baart zorgen KV Kortrijk - Antwerp 16 maart 2019

De slotwedstrijd van de reguliere competitie komt voor Antwerp eigenlijk een beetje ongelegen. Behoorlijk wat spelers klagen over blessures. Rodrigues (knie), Baby , Bolat, Haroun (dij) én Mbokani (knie) moesten deze week trainingen skippen. Bölöni moet ook rekening houden met Owusu, Baby en Van Damme die een schorsing riskeren en Haroun en Yatabaré die nog een straf uitzitten. "We gaan kijken wie we kunnen recupereren", zegt Bölöni. De blessure van Mbokani kwam gisteren pas aan het licht, maar ze lijkt hem al een tijdje parten te spelen. "Hij heeft een inspuiting gekregen omdat zijn knie nu al enkele dagen gezwollen is. Het is voor ons niet meteen een verrassing. Dit sleept al langer aan. We moeten er voorzichtig mee omspringen en hopen dat de periode voor de play-offs volstaat om oplossingen te bieden voor alle geblesseerden." De kans dat Owusu zondag in actie komt, lijkt zo bijzonder klein. Dan riskeert Bölöni immers de play-offs te moeten beginnen met een geblesseerde Mbokani en een geschorste Owusu. Juklerød is er hoe dan ook niet bij. Hij kreeg van Bölöni wat extra rust en trok naar zijn familie in Noorwegen. "Hij heeft voor het seizoen geen break gehad en ik vond hem de laatste tijd mentaal vermoeid ogen. Daarom besloten we om hem vrijaf te geven, maar hij kreeg een programma mee." Als je alles bundelt, dreigt Antwerp het zondag met een behoorlijk gehavend elftal te moeten doen. "Ik heb niet zoveel keuze", zucht Bölöni. "Het wordt nipt en zo kan je bij een B-ploeg terechtkomen." (SJH)

