Knappe vrouw gaat minder snel vreemd

14 februari 2018

00u00 0

Goed nieuws voor mannen met een aantrekkelijke vrouw: die gaan immers minder snel vreemd - en da's wetenschappelijk bewezen. Onderzoekers van de Florida State University bogen zich over het fenomeen van ontrouw en kwamen tot enkele opmerkelijke conclusies. Zo blijkt dus dat minder aantrekkelijke vrouwen al eens sneller hun geluk op een ander gaan zoeken, maar dat dit principe niet geldt voor minder aantrekkelijke mannen. Mannen met een minder aantrekkelijke partner gaan ook sneller vreemd, maar vrouwen blijven hun minder mooie man wel eerder trouw. Iets minder opzienbarend is dan weer dat jongeren die minder tevreden zijn over hun huwelijk, hun partner sneller bedriegen. Wél nog opvallend: proefpersonen die tevreden waren met de seks die ze hadden in hun relatie, reden ook sneller een scheve schaats. Wat kan suggereren dat ze een positievere houding hadden over seks en iets deden met dat gevoel, los van hun belangrijkste relatie. (KV)

